Wi-Fi лишили главного недостатка — теперь беспроводная сеть может проходить сквозь стены

Разработанный ими метод позволяет увеличить радиус интернет-покрытия. При этом в его основу легло знание коэффициента отражения стены. Как только эти данные становятся известны, можно настроить волну таким образом, чтобы препятствие перестало быть таковым.

Специалисты отметили, что новый метод также применим ко всем типам волн и ко всему диапазону частот. Начиная от радиоволн и заканчивая видимым светом.

Напомним, что ранее в Китае представили первый роутер, поддерживающий технологию Wi-Fi 7. Работает новинка на частоте 6 ГГц, а максимальная скорость передачи им данных составляет 18 433 Мбит/сек.