Wi-Fi не нужен: МТС сделала в два раза быстрее свой 4G в метро Москвы

Представители МТС рассказали, что оператор устанавливает новое оборудование на всех станциях, переходах и тоннелях метрополитена. Помимо этого, выполняются и работы по перенастройке сети, чтобы можно было «выжать» из LTE по максимуму.

Сегодня 96% абонентов МТС в столичном метрополитене активно пользуются интернетом. С начала этого года объём переданных данных в сети МТС в подземке вырос более чем на 20%. Здесь жители мегаполиса читают новости, общаются в соцсетях, смотрят фильмы и видео, работают и учатся. Сейчас скорость от станции к станции может быть разной, но она достаточна для решения большинства задач. Владислав Медведев Технический директор московского региона МТС

В компании также пообещали проводить модернизацию и в дальнейшем. За счёт этого в МТС хотят добиться ещё более непрерывной и стабильной связи на всех участках.