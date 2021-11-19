Wi-Fi нового поколения представят уже в 2022 году

Представители MediaTek вполне официально заявили, что представят Wi-Fi 7 уже в начале следующего года в рамках CES 2022. При этом публике даже покажут рабочие варианты оборудования с поддержкой нового стандарта.

Ожидается, что новое поколения беспроводного соединения позволит достигнуть скоростей в 2,4 раза выше, чем у Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Ещё одним качественным улучшением новинки от предшественников должно стать уменьшение минимальной задержки сигнала.

В теории, последнее должно сделать ещё менее заметными помехи и улучшить качество соединения устройств в рамках одной сети несмотря на их количество.

В MediaTek также назвали сроки появления первых массовых продуктов с поддержкой Wi-Fi 7. По мнению компании, произойти это должно уже во второй половине 2022 года, либо в начале 2023-го.