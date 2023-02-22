Wikipedia на некоторое время перестала работать в России и ещё нескольких странах. Специалисты ресурса так и не поняли, с чем это связано

Как сообщил директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский, он не знает, с чем связана проблема. При этом техники сайта достаточно быстро уменьшили количество ошибок и запустили ресурс. На данный момент сайт «Википедии» работает в штатном режиме.

Роскомнадзор со своей стороны заявил, что не блокировал работу Wikipedia в России.