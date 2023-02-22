Наука и технологии
22:18, 22 февраля 2023
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Wikipedia на некоторое время перестала работать в России и ещё нескольких странах. Специалисты ресурса так и не поняли, с чем это связано

Роскомнадзор сайт не блокировал

Сайт интернет-энциклопедии Wikipedia внезапно перестал работать в США, России и ряде европейских стран. Но специалисты ресурса так и не поняли, с чем связно падение сайта.

Wikipedia на некоторое время перестала работать в России и ещё нескольких странах. Специалисты ресурса так и не поняли, с чем это связано

Фото: Unsplash.com

Как сообщил директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский, он не знает, с чем связана проблема. При этом техники сайта достаточно быстро уменьшили количество ошибок и запустили ресурс. На данный момент сайт «Википедии» работает в штатном режиме.

Роскомнадзор со своей стороны заявил, что не блокировал работу Wikipedia в России.

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