Wikipedia на некоторое время перестала работать в России и ещё нескольких странах. Специалисты ресурса так и не поняли, с чем это связано

22:18, 22 февраля 2023
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Wikipedia на некоторое время перестала работать в России и ещё нескольких странах. Специалисты ресурса так и не поняли, с чем это связаноРоскомнадзор сайт не блокировал
Сайт интернет-энциклопедии Wikipedia внезапно перестал работать в США, России и ряде европейских стран. Но специалисты ресурса так и не поняли, с чем связно падение сайта.
Фото: Unsplash.com
Как сообщил директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский, он не знает, с чем связана проблема. При этом техники сайта достаточно быстро уменьшили количество ошибок и запустили ресурс. На данный момент сайт «Википедии» работает в штатном режиме.
Роскомнадзор со своей стороны заявил, что не блокировал работу Wikipedia в России.