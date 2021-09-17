Wikipedia вычислила и заблокировала «китайских пропагандистов» среди редакторов своих статей

Как заявила вице-президент фонда Викимедиа по работе с сообществом Мэгги Деннис, Википедия подверглась «инфильтрации» со стороны китайской группы, которая «угрожала самим основам» ресурса. По словам Деннис, Википедия заметила «захват» информационного пространства группой, навязывающей в статьях определённую точку зрения. Тексты, редакторские правки и права админов использовались в целях сообщества, насчитывающего порядка 300 человек. Фонд наблюдал за ситуацией в течение года – в это время группа не только навязывала читателям «цели Китая», но и угрожала всем несогласным, в частности, китайским волонтёрам, обратившим внимание Викимедиа на проблему.

Также Деннис отметила, что после блокировки «китайских пропагандистов», сообщество Wikimedians of Mainland China, представителями которого были забаненные админы и редакторы, опубликовало статью, в которой было сказано о том, что Википедия «не прислушалась к чувствам и мнениям сообщества». Также, по словам Деннис, окончательное решение о блокировке было принято, когда, «по имеющейся у фонда достоверной информации», пострадали некоторые волонтёры, в том числе физически.