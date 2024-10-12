Wikipedia запустила проект по борьбе со сгенерированными ИИ статьями

Сначала проблему заметили модераторы, которые и обратили внимание руководства на публикуемые статьи, созданные ИИ. К тому же во многих таких статьях в глаза бросаются фрагменты, составленные ИИ. А их воспроизведение ботом ChatGPT подтвердило подозрения.

Участники проекта WikiProject AI Cleanup будут проверять подозрительные статьи для подтверждения того, что текст написан ИИ. И если это подтвердится, будет приниматься конкретное решение в зависимости от того, насколько статья фейковая.

Например, один из таких материалов на 2 тысячи слов рассказывает о крепости «Амберлисихар», существовавшей во времена Османской империи. Однако в действительности такой крепости не существовало, и пользователей, не разбирающихся в тонкостях истории, вводят в заблуждение. При этом в материале описаны местоположение, архитектура, строительство крепости с вкраплением подлинных фактов, что делало фейковый материал убедительным.

По словам Леблю, непонятно, зачем пользователи публикуют сгенерированные ИИ лживые статьи. Но проблема, в частности в том, что по правилам Wikipedia, любой желающий может стать редактором.