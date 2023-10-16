Wildberries больше не будет брать дополнительную комиссию в 3%

13 октября 2023 года Wildberries сняла 3% комиссию, которая ранее взималась при оплате покупок картами Visa и Mastercard. Этот шаг привёл к возврату комиссий всем клиентам, которые ранее платили за эту услугу.

Согласно заявлению компании, Wildberries приняла решение отказаться от дополнительной комиссии за использование карт Visa и Mastercard. Это решение было принято после совещания в Генпрокуратуре, где присутствовали представители маркетплейса, Центробанка и Роспотребнадзора.

С начала октября Wildberries ввела комиссию в размере 3% от стоимости покупок при оплате картами Visa и Mastercard. Это решение было обосновано необходимостью компенсации банку, который обрабатывал такие платежи, так как Wildberries не имела возможности обрабатывать операции с российскими картами Visa и Mastercard. Клиенты по-прежнему могут выбирать альтернативные способы оплаты, такие как карты «Мир», Систему быстрых платежей или SberPay.

12 октября Генпрокуратура начала проверку законности введения комиссий Wildberries за оплату картами Visa и Mastercard. Проверка фокусируется на обоснованности этого решения, защите прав потребителей и предотвращении незаконных практик, направленных на получение дополнительной прибыли. Результаты проверки будут использованы для реагирования на любые нарушения закона и прав потребителей. Проверка проводится совместно с Роспотребнадзором и Банком России.