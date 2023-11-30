Wildberries начал бороться с негативными отзывами, не имеющими отношения к товару

12:22, 30 ноября 2023
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Wildberries начал бороться с негативными отзывами, не имеющими отношения к товаруЧтобы из-за этого не снижался рейтинг продавца
Интернет-магазин Wildberries реализовал механизм машинного обучения, который будет скрывать негативные отзывы, не имеющие отношения непосредственно к товару.
Такие отзывы система будет скрывать, чтобы они не влияли на оценку товара и рейтинг продавца. На страницах товаров пользователи часто оставляют негативные отзывы не о самом товаре, а том, что им не понравилось, например, в работе пункта выдачи заказов (ПВЗ).
«Например пользователь не доволен работой пункта выдачи заказов, а не товаром, в этом случае несправедливо отображать такой отзыв на страничке товара продавца», — рассказли в пресс-службе Wildberries.
Источник:RB.RU
Автор:Андрей КадуковТеги:
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