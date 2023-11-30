Wildberries начал бороться с негативными отзывами, не имеющими отношения к товару

Такие отзывы система будет скрывать, чтобы они не влияли на оценку товара и рейтинг продавца. На страницах товаров пользователи часто оставляют негативные отзывы не о самом товаре, а том, что им не понравилось, например, в работе пункта выдачи заказов (ПВЗ).

«Например пользователь не доволен работой пункта выдачи заказов, а не товаром, в этом случае несправедливо отображать такой отзыв на страничке товара продавца», — рассказли в пресс-службе Wildberries.