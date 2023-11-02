Wildberries начал требовать дополнительного подтверждения при оформлении заказов

Почти 15 тысяч пользователей платформы Wildberries активировали двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить свои аккаунты от нежелательных покупок на чужих устройствах. Эта новая функция, внедрённая несколько дней назад, нашла своих пользователей, и компания ожидает, что она будет особенно полезна молодым родителям, у которых дети активно используют гаджеты уже с раннего возраста.

Система двойной аутентификации использует технологии Face ID и Touch ID, делая невозможным вход в аккаунт без разрешения владельца. Это гарантирует безопасность и защиту от нежелательных действий.

Использование этой новой функции поможет снизить количество случайных заказов, что уменьшит нагрузку на продавцов и курьеров. Wildberries начала разрабатывать эту функцию после инцидента, когда ребёнок сделал заказ на большую сумму в приложении своей матери.