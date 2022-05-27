Wildberries объяснили, в каких случаях не будут взимать 100 рублей за возврат товаров

В пресс-службе Wildberries подчеркнули, что вся, ранее опубликованная в ряде изданий информация об условиях возврата, является недостоверной. Wildberries напомнил, что не занимается взысканием штрафов со своих пользователей — все подобные утверждения являются клеветой. Компания призывает пользователей руководствоваться только информацией из официальных ресурсов магазина.

На самом деле существуют некоторые правила возврата товаров, которые регулируются действующим законодательством. Чтобы пользователям были понятны эти механизмы, в личных кабинетах появился обновлённый раздел с информацией о покупках – в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров.

В разделе также можно ознакомиться с условиями отказа или возврата товаров надлежащего качества:

В большинстве регионов России и странах СНГ: бесплатно при сумме выкупа от 5000 рублей и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за 1 вещь.

Байконур, Калининград, Магадан, Дальний Восток — 100 рублей за 1 вещь.

Данная информация доступна на сайте www.wildberries.ru, на следующей неделе она также будет представлена и в пользовательских приложениях.