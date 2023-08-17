Wildberries откроется в Китае

Wildberries откроется в КитаеЭто будет сложно, но возможно
Российский онлайн-ритейлер Wildberries готовится к экспансии на китайский рынок. Как стало известно из источников «Ведомостей», компания уже прошла процедуру регистрации своего бренда в Китае в рамках всех 45 классов Международной классификации товаров и услуг.
Эксперты отмечают, что выход на китайский рынок может быть сложным для Wildberries. Китай, будучи одним из пионеров маркетплейсов, представляет собой высококонкурентное пространство.
Сергей Санакоев, глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований, подчеркнул, что новому участнику рынка придётся несладко.
Тем не менее, Wildberries активно расширяет свою географию. За последние два года компания зарегистрировала свой товарный знак в таких странах, как Индия, Монголия, Япония, Вьетнам и даже Северная Корея.
В августе 2023 года ритейлер начал работу в Азербайджане, увеличив число стран своего присутствия до восьми.