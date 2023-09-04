Wildberries открыл курсы предпринимателей для россиян

Компания Wildberries в сентябре 2023 года запустила онлайн-платформу pro.wildberries.ru, предлагая первые онлайн-курсы для предпринимателей. В будущем, помимо собственных курсов, планируется расширить сотрудничество с экспертами и образовательными организациями.

Wildberries сосредотачивается на развитии предпринимательской и финансовой грамотности населения. Они разработали собственную образовательную онлайн-платформу с целью обучать и просвещать свою аудиторию, особенно в сфере электронной коммерции. Это направление нацелено на борьбу с «серыми» схемами и недобросовестными «инфоэкспертами».

В тестовом режиме уже около 60 человек прошли обучение по бизнес-консультированию и в будущем могут предоставлять услуги на платформе Wildberries. Компания видит своей конечной целью развитие финансовой грамотности и предпринимательского духа в области бизнес-образования.