Wildberries перестал сразу штрафовать пункты выдачи заказов и начал использовать систему предупреждений

Если раньше за нарушение бизнес-процессов и стандартов обслуживания ПВЗ полагался штраф, то сейчас — предупреждение, и только в крайнем случае — депремирование. Новый механизм будет действовать при распространённых нарушениях в ПВЗ. В частности, это отсутствие видеокамеры и невыдача пакета клиенту.

На это компания пошла на фоне недавнего конфликта с владельцами ПВЗ.

Также вводятся новые правила уведомлений Wildberries о закрытии пункта выдачи из-за форс-мажорной ситуации, такой как пожар, залив помещения и т.п. Эти правила упрощены и предполагают только предоставление подтверждающих документов.

Также новый механизм коснулся инвентаризации ПВЗ: проводиться процедура должна в течение 24 часов с включёнными камерами наблюдения для исключения потери товаров.