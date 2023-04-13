Наука и технологии
20:00, 13 апреля 2023
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Wildberries перестал сразу штрафовать пункты выдачи заказов и начал использовать систему предупреждений

После пункта с владельцами ПВЗ

После того как Wildberries вместе с Ozon, «Сбермегамаркетом», «Яндекс.Маркетом» и Корпорацией МСП подписал меморандум, регулирующий работу таких компаний с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), интернет-магазин начал применять новые правила при нарушении стандартов обслуживания.

Wildberries перестал сразу штрафовать пункты выдачи заказов и начал использовать систему предупреждений

Фото: Yandex.ru

Если раньше за нарушение бизнес-процессов и стандартов обслуживания ПВЗ полагался штраф, то сейчас — предупреждение, и только в крайнем случае — депремирование. Новый механизм будет действовать при распространённых нарушениях в ПВЗ. В частности, это отсутствие видеокамеры и невыдача пакета клиенту.

На это компания пошла на фоне недавнего конфликта с владельцами ПВЗ.

Также вводятся новые правила уведомлений Wildberries о закрытии пункта выдачи из-за форс-мажорной ситуации, такой как пожар, залив помещения и т.п. Эти правила упрощены и предполагают только предоставление подтверждающих документов.

Также новый механизм коснулся инвентаризации ПВЗ: проводиться процедура должна в течение 24 часов с включёнными камерами наблюдения для исключения потери товаров.

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