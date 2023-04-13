Wildberries перестал сразу штрафовать пункты выдачи заказов и начал использовать систему предупреждений

Wildberries перестал сразу штрафовать пункты выдачи заказов и начал использовать систему предупрежденийПосле пункта с владельцами ПВЗ
После того как Wildberries вместе с Ozon, «Сбермегамаркетом», «Яндекс.Маркетом» и Корпорацией МСП подписал меморандум, регулирующий работу таких компаний с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), интернет-магазин начал применять новые правила при нарушении стандартов обслуживания.
Фото: Yandex.ru
Если раньше за нарушение бизнес-процессов и стандартов обслуживания ПВЗ полагался штраф, то сейчас — предупреждение, и только в крайнем случае — депремирование. Новый механизм будет действовать при распространённых нарушениях в ПВЗ. В частности, это отсутствие видеокамеры и невыдача пакета клиенту.
На это компания пошла на фоне недавнего конфликта с владельцами ПВЗ.
Также вводятся новые правила уведомлений Wildberries о закрытии пункта выдачи из-за форс-мажорной ситуации, такой как пожар, залив помещения и т.п. Эти правила упрощены и предполагают только предоставление подтверждающих документов.
Также новый механизм коснулся инвентаризации ПВЗ: проводиться процедура должна в течение 24 часов с включёнными камерами наблюдения для исключения потери товаров.