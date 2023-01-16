Wildberries перестала брать деньги за возврат заказа. Пока лишь в Беларуси

Wildberries перестала брать деньги за возврат заказа. Пока лишь в БеларусиИнтересно, можно ли ждать что-то подобное и в России?
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси вмешалось в деятельность интернет-магазина Wildberries. Дело в том, что регулятору не понравилось, что компания берёт деньги с покупателей за возврат товара, который не подошёл.
Фото: Lenta.ru
Пресс-служба МАРТ сообщила, что ведомство получило большое количество обращений от потребителей о неисполнении Wildberries предписания в части незаконных сборов за возврат товара.
По итогу МАРТ «провела работу» с площадкой по соблюдению действующего законодательства страны о защите прав потребителей и возврату незаконно взысканных сборов.
Впредь Wildberries не будет брать плату за возврат неподошедшего товара. Более того — списанные ранее за возврат товара деньги будут возвращены потребителям до 17 января 2023 года включительно.