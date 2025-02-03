Wildberries позволит оплачивать пошлину на товары из-за рубежа прямо на маркетплейсе

Опубликовано 03 февраля 2025, 18:281 мин.
Wildberries позволит оплачивать пошлину на товары из-за рубежа прямо на маркетплейсеОтказ от брокеров ускорит прохождение посылок на таможне
Объединенная компания Wildberries и Russ запускает новый сервис, который позволит покупателям оплачивать таможенные пошлины прямо на платформе. Это нововведение ускорит процесс оформления заказов и избавит пользователей от необходимости обращаться к брокерам.
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Согласно сообщению пресс-службы объединенной компании, теперь при покупке товаров стоимостью свыше 200 евро от иностранных продавцов, пользователи смогут сразу оплатить пошлину при оформлении заказа. Система автоматически рассчитает сумму пошлины и включит ее в итоговую стоимость покупки. На данный момент эта функция доступна только для товаров из Китая.
До этого покупатели сталкивались с необходимостью оплачивать таможенные сборы отдельно, по ссылке от брокера, что могло вызывать задержки в процессе оформления посылки. С введением нового сервиса процесс будет гораздо быстрее, а покупатели получат возможность оплачивать все сборы в одном месте.