Wildberries позволит оплачивать пошлину на товары из-за рубежа прямо на маркетплейсе

Согласно сообщению пресс-службы объединенной компании, теперь при покупке товаров стоимостью свыше 200 евро от иностранных продавцов, пользователи смогут сразу оплатить пошлину при оформлении заказа. Система автоматически рассчитает сумму пошлины и включит ее в итоговую стоимость покупки. На данный момент эта функция доступна только для товаров из Китая.

До этого покупатели сталкивались с необходимостью оплачивать таможенные сборы отдельно, по ссылке от брокера, что могло вызывать задержки в процессе оформления посылки. С введением нового сервиса процесс будет гораздо быстрее, а покупатели получат возможность оплачивать все сборы в одном месте.