Wildberries продолжала списывать деньги даже с удалённых из аккаунтов карт

Проблема заключалась в списании денег за товары с карт, которые пользователи ранее удалили из своего личного кабинета. Эта практика была обнаружена в правилах пользования торговой площадкой.

Роспотребнадзор подчеркнул, что такое поведение со стороны интернет-платформы противоречит закону «О защите прав потребителей». Условия, позволяющие агрегатору односторонне менять условия обязательства, считаются недопустимыми.

Ведомство также указало, что Wildberries не является кредитной организацией и не имеет права списывать деньги без согласия клиентов.

Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора, признав действия маркетплейса противоправными и обязав компанию прекратить списание денежных средств по платёжным данным карт, которые были удалены из личных кабинетов пользователей.