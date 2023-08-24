Wildberries продолжала списывать деньги даже с удалённых из аккаунтов карт

Wildberries продолжала списывать деньги даже с удалённых из аккаунтов картА что, так можно было?
Подольский городской суд, реагируя на иск Управления Роспотребнадзора по Тульской области, признал действия маркетплейса Wildberries незаконными.
Проблема заключалась в списании денег за товары с карт, которые пользователи ранее удалили из своего личного кабинета. Эта практика была обнаружена в правилах пользования торговой площадкой.
Роспотребнадзор подчеркнул, что такое поведение со стороны интернет-платформы противоречит закону «О защите прав потребителей». Условия, позволяющие агрегатору односторонне менять условия обязательства, считаются недопустимыми.
Ведомство также указало, что Wildberries не является кредитной организацией и не имеет права списывать деньги без согласия клиентов.
Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора, признав действия маркетплейса противоправными и обязав компанию прекратить списание денежных средств по платёжным данным карт, которые были удалены из личных кабинетов пользователей.