Wildberries рассказал о новой мошеннической схеме по обману клиентов

Опубликовано 20 февраля 2025, 08:061 мин.
Wildberries рассказал о новой мошеннической схеме по обману клиентовБудьте осторожны
Wildberries предупредил клиентов о новой мошеннической схеме, связанной с фальшивыми звонками от якобы сотрудников маркетплейса.
Мошенники сообщают покупателям, что срок бесплатного хранения заказа якобы истёк, и предлагают отменить его, чтобы избежать платы за продление. Затем преступники просят назвать код из SMS, используя его для кражи данных или списания денег с карт.
В Wildberries подчеркнули, что мошенники совершают массовые звонки, не обладая информацией о реальных заказах.
Компания напомнила, что никогда не запрашивает коды из сообщений, а платного хранения заказов на платформе не существует.