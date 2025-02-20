Wildberries рассказал о новой мошеннической схеме по обману клиентов

Мошенники сообщают покупателям, что срок бесплатного хранения заказа якобы истёк, и предлагают отменить его, чтобы избежать платы за продление. Затем преступники просят назвать код из SMS, используя его для кражи данных или списания денег с карт.

В Wildberries подчеркнули, что мошенники совершают массовые звонки, не обладая информацией о реальных заказах.

Компания напомнила, что никогда не запрашивает коды из сообщений, а платного хранения заказов на платформе не существует.