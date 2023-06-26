Wildberries разрешит не платить за возврат бракованных товаров

Wildberries, популярный онлайн-магазин, внёс изменения в свою систему возврата товаров с дефектами. Теперь покупателям больше не нужно оплачивать обратную доставку таких товаров. Об этом сообщила сама компания. Теперь, если вы обнаружили, что вам прислали неправильный товар или товар с дефектами, вам достаточно сообщить об этом сотруднику пункта самовывоза. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в системе. Теперь вы больше не будете платить за обратную доставку товаров с дефектами, ошибочно доставленных предметов или неполного комплекта, сообщает Wildberries.

Раньше покупателю приходилось ждать подтверждения на складе после сообщения о дефекте или ошибочно присланном товаре, что занимало дополнительное время. Теперь, если сотрудник пункта самовывоза сделает соответствующую пометку в системе, вам не нужно будет оплачивать обратную доставку.

Wildberries продолжает совершенствовать эту услугу: в ближайшем будущем она станет доступной и при курьерской доставке, добавили в компании.