Wildberries сдался и отменил штрафы, из-за которых началась забастовка работников пунктов выдачи

В Wildberries заявили, что улучшили «сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров», а также усилили «каналы обратной связи». При этом в компании «подмены» товаров называют «крайне чувствительной» проблемой для предпринимателей и говорят, что уже несколько дней работают над улучшением механизма арбитража.

В любом случае с ПВЗ не взимаются штрафы — эта процедура временно приостановлена до улучшения всех механизмов взаимодействия. Также владельцам ПВЗ начали возвращать деньги, ранее списанные в качестве штрафов. К тому же служба поддержки Wildberries каждый день рассматривает около 3 тысяч тикетов по проблемным ситуациям.