Wildberries сдался и отменил штрафы, из-за которых началась забастовка работников пунктов выдачи

Wildberries сдался и отменил штрафы, из-за которых началась забастовка работников пунктов выдачиВ компании заявили, что заморозили начисление штрафов и улучшили сервис арбитража «по оспариванию начислений за подмену товаров»
Интернет-магазин Wildberries сообщил, что заморозил начисление штрафов за «подмену» товаров, из-за которых владельцы и менеджеры пунктов выдачи заказов покупателям начали забастовку.
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В Wildberries заявили, что улучшили «сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров», а также усилили «каналы обратной связи». При этом в компании «подмены» товаров называют «крайне чувствительной» проблемой для предпринимателей и говорят, что уже несколько дней работают над улучшением механизма арбитража.
В любом случае с ПВЗ не взимаются штрафы — эта процедура временно приостановлена до улучшения всех механизмов взаимодействия. Также владельцам ПВЗ начали возвращать деньги, ранее списанные в качестве штрафов. К тому же служба поддержки Wildberries каждый день рассматривает около 3 тысяч тикетов по проблемным ситуациям.
Уже сейчас, благодаря диалогу и механизму обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, были отменены свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ.