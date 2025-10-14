Wildberries стала владельцем почты в Узбекистане

Перед продажей уставной капитал UzPost увеличили почти на 40%, в том числе за счёт передачи зданий 50 почтовых отделений на сумму более 516 миллионов рублей. Рыночная капитализация компании оценивается примерно в 1,9 миллиарда рублей, пишет РБК.

Приватизация включала выставление на торги 29,4% акций, ранее принадлежавших «Алокабанку». В ходе подготовки к сделке состав акционеров изменился: вместо банка и министерств в список вошли Агентство по управлению государственными активами и Национальный инвестиционный фонд Узбекистана, каждый из которых владеет не менее 20% акций.