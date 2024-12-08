WildBerries удалит аромоингаляторы с «витрины»

Wildberries уберёт аромаингаляторы из продажи, так как популярность этих устройств растёт среди подростков, вызывая обеспокоенность родителей и учителей. В Роспотребнадзор уже поступили обращения с просьбой проверить состав и безопасность таких товаров. Депутат Дмитрий Гусев заявил, что аромаингаляторы стали своего рода развлечением для школьников, причём дети называют их «освежителями для мозга» из-за их бодрящего эффекта. Он подчеркнул, что необходимо принять меры, чтобы предотвратить возможную эпидемию в образовательных учреждениях.

На маркетплейсе такие устройства описываются как товары, которые помогают бороться с усталостью, заложенностью носа и тошнотой благодаря эфирным маслам. Однако подтверждающих документов о составе и безопасности в описаниях часто нет, что вызвало дополнительный интерес со стороны Госдумы. Гусев попросил Роспотребнадзор предоставить результаты проверок, включая анализ гигиенических сертификатов, и проинформировать о выводах парламентариев.

Представители Wildberries заявили, что компания строго соблюдает законодательство, блокируя запрещённые товары при их обнаружении. По словам пресс-службы, продавцы обязаны предоставлять достоверные данные о своей продукции. В маркетплейсе добавили, что регулярно проводят проверки, чтобы исключить любые нарушения, и оперативно реагируют на запросы государственных органов. Сейчас аромаингаляторы на платформе проходят дополнительную проверку, и компания не исключает их полного удаления из каталога.