Wildberries в 4 раза ускорит публикацию новых товаров с помощью ИИ

Система в 4 раза ускорит заполнение карточек: продавцу нужно будет только заполнить поля бренд и артикул — в настоящее время технология доступна для продавьцов автотоваров. Алгоритм найдёт все данные по товару: ИИ в режиме реального времени проверит достоверность данных и сверит их с информационной системой автозапчастей и сам заполнит необходимые поля в карточке товара. Также предложит различные варианты фото и описания продукции, покажет совместимость с марками автомобилей и многое другое.

Функционал предполагает и ручное заполнение — по желанию продавца. При этом ИИ может предложить ручное заполнение, если не найдёт необходимой и достаточной информации для заполнения карточки.

На данный момент система тестируется. После получения обратной связи и подведения итогов по работоспособности технологии компания может распространить автозаполнение карточек товаров на другие категории.