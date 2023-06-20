Wildberries в 4 раза ускорит публикацию новых товаров с помощью ИИ

Wildberries в 4 раза ускорит публикацию новых товаров с помощью ИИПока в категории автотоваров
Компания Wildberries сообщила о внедрении новой технологии для помощи продавцам в заполнении карточек товаров. Речь идёт о новом алгоритме искусственного интеллекта, который будет автоматически заполнять карточки товаров перед публикацией.
Система в 4 раза ускорит заполнение карточек: продавцу нужно будет только заполнить поля бренд и артикул — в настоящее время технология доступна для продавьцов автотоваров. Алгоритм найдёт все данные по товару: ИИ в режиме реального времени проверит достоверность данных и сверит их с информационной системой автозапчастей и сам заполнит необходимые поля в карточке товара. Также предложит различные варианты фото и описания продукции, покажет совместимость с марками автомобилей и многое другое.
Функционал предполагает и ручное заполнение — по желанию продавца. При этом ИИ может предложить ручное заполнение, если не найдёт необходимой и достаточной информации для заполнения карточки.
На данный момент система тестируется. После получения обратной связи и подведения итогов по работоспособности технологии компания может распространить автозаполнение карточек товаров на другие категории.