Wildberries вернула россиянам возможность покупать часть товаров из IKEA

Это, вероятнее всего, означает, что в ближайшее время магазины бренда не восстановят свою работу в нашей стране. И вряд ли это кого-то сильно обрадует.

Выход из неприятной ситуации нашли предприниматели с Wildberries. Они запустили продажу мебели и ряда других товаров из магазина IKEA на отечественном маркетплейсе.

При этом источники сообщают, что в ближайшее время ассортимент пополнится — покупателям будут доступны новые товары, помимо мебели для хранения и текстиля для дома.

Напомним, что чуть ранее представители IKEA объявили о финальной распродаже. Сначала она будет доступна лишь для сотрудников компании, но затем доступ к ней получат и обычные покупателя. Заказ можно будет сделать в онлайн-магазине бренда.