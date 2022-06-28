Wildberries вернула россиянам возможность покупать часть товаров из IKEA

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Wildberries вернула россиянам возможность покупать часть товаров из IKEAАссортимент обещают пополнять
IKEA закрыла свои магазины в России ещё весной 2022 года. А некоторое время назад компания начала расторгать договора аренды со своими арендодателями.
Это, вероятнее всего, означает, что в ближайшее время магазины бренда не восстановят свою работу в нашей стране. И вряд ли это кого-то сильно обрадует.
Выход из неприятной ситуации нашли предприниматели с Wildberries. Они запустили продажу мебели и ряда других товаров из магазина IKEA на отечественном маркетплейсе.
При этом источники сообщают, что в ближайшее время ассортимент пополнится — покупателям будут доступны новые товары, помимо мебели для хранения и текстиля для дома.
Напомним, что чуть ранее представители IKEA объявили о финальной распродаже. Сначала она будет доступна лишь для сотрудников компании, но затем доступ к ней получат и обычные покупателя. Заказ можно будет сделать в онлайн-магазине бренда.