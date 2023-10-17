Wildberries вернёт деньги за подмену товаров

Wildberries внедряет новое правило, которое гарантирует компенсацию продавцам, если их товары были подменены с 16 октября. Эта мера призвана обеспечить партнёров платформы в случае подмены, и им не нужно предпринимать какие-либо действия для получения компенсации.

Сотрудники Wildberries собирают информацию о товаре на всех этапах его перемещения, что позволяет выявить подмену. Если подмена обнаруживается, продавцу возвращается вся стоимость товара, рассчитанная по текущей цене на день обнаружения инцидента, за вычетом скидки постоянного клиента и комиссии. Эта сумма будет отражена в финансовом отчёте как «компенсация за подмену товара». Однако сам товар не возвращается, а средства будут зачислены на баланс продавца в течение 30 дней после выявления подмены. Этот срок необходим для тщательного расследования инцидента специалистами Wildberries.

Представители компании подчеркнули, что они поддерживают открытый диалог с партнёрами и обсуждают с ними условия сотрудничества. Эти обновления правил, связанные с обеспечением компенсации при подмене, направлены на поддержание честных и прозрачных отношений между Wildberries и их партнёрами.