Wildberries выполнила все предписания ФАС: к маркетплейсу сняли претензии

ФАС вынесла предупреждение на основании оферты компании: на продавцов налагался штраф за взлом личного кабинета, на всех торговцев распространялся запрет на публикацию своих контактных данных. Ведомство потребовало отменить эти ограничения и внести в оферту соответствующие изменения.

Wildberries выполнила все требования, и, кроме заявленных, обеспечила чаты для прямого решения споров между продавцами и покупателями.