Wildberries выполнила все предписания ФАС: к маркетплейсу сняли претензии

Опубликовано 06 августа 2024, 20:21
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Wildberries выполнила все предписания ФАС: к маркетплейсу сняли претензииБыли внесены изменения в оферту
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сняла с интернет-магазина Wildberries все предписания, вынесенные в апреле 2024 года.
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ФАС вынесла предупреждение на основании оферты компании: на продавцов налагался штраф за взлом личного кабинета, на всех торговцев распространялся запрет на публикацию своих контактных данных. Ведомство потребовало отменить эти ограничения и внести в оферту соответствующие изменения.
Wildberries выполнила все требования, и, кроме заявленных, обеспечила чаты для прямого решения споров между продавцами и покупателями.