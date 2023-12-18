Wildberries «вышел на рынок Китая». Что это значит для нас с вами

Как ни странно, это открывает новые возможности не только для компании, но и для нас с вами — потребителей.

Wildberries начал сотрудничество с производителями и продавцами из Китая, что позволит напрямую поставлять товары на площадку для всех стран, где присутствует маркетплейс.

Это расширение ассортимента может привести к увеличению выбора товаров для потребителей и, возможно, к снижению цен за счет конкуренции и прямых поставок.

Для Wildberries, чей бизнес в России остается приоритетным и составляет более 90% общего оборота компании, выход на китайский рынок является стратегическим шагом в глобальном масштабе.

Напомним, что ранее компания также регистрировала свой товарный знак в ряде других азиатских стран, включая Индию, Монголию, Японию, Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Филиппины, Афганистан и Северную Корею, а также подала заявки в Сингапуре и Таиланде.