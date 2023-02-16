Wildberries запретит продавцам «рисовать» фейковые скидки от огромных перечёркнутых сумм

Wildberries начал внедрять новый алгоритм расчёта скидок и их отображения для покупателей. Если раньше перечёркнутую (первоначальную) «стоимость» товара продавец мог указать на своё усмотрение, теперь она не может быть выше фактической цены товара, по которой он продавался в течение предыдущей календарной недели. Для покупателя информация о скидке указывается только в том случае, если она отличается от средней реальной цены, минимум, на 5%.

То есть продавцы могли указать скидку не от фактической стоимости товара, а исходя из наценки, которую и показывали в виде перечёркнутой цены.

И магазин, и покупателей водили в заблуждение. С этим и начал бороться Wildberries.