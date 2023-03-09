Wildberries запустит чат для общения покупателей с продавцами

Основной целью нововведения называется улучшение сервиса возврата бракованных товаров. При этом такая возможность уже была протестирована на ограниченной группе предпринимателей.

Из прочих новинок сервиса можно отметить установление максимального времени ответа продавцов на запросы клиентов в чатах — 10 дней. Продавцу также запрещено использовать односложные ответы, оскорблять покупателя или негативно отзываться о Wildberries, её сотрудниках или других предпринимателях на сайте.

Любое нарушение этих правил может привести к тому, что сайт приостановит сотрудничество с магазином или наложит штраф в размере 25 000 рублей за попытку прямого контакта с покупателем.

По мнению экспертов, новая функция будет полезна для продавцов. Но вместе с тем они опасаются, что появление чата может привести к росту так называемого «покупательского терроризма».

За данным термином скрывается явление, при котором покупатели используют чаты для угроз и преследования продавцов, требуют чрезмерного возврата денег или выдвигают необоснованные требования.