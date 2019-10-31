Wildberries запустит онлайн-продажу лекарств

Правда остается открытым вопрос того, как будет построена схема продажи подобной продукции — в России до сих пор дистанционная продажа лекарственных средств формально запрещена. Как вариант, вполне вероятно, что Wildberries предоставит пользователям доступ к заказу лекарств на своем официальном сайте, после чего они уже смогут забрать товар в обыкновенной офлайн-аптеке, с которой онлайн-площадка заключит договорится о сотрудничестве. По подобной схеме уже работает маркетплейс "Беру".

К слову, представители Wildberries отказались давать какие-либо комментарии касательно начала онлайн-продажи лекарств на своей площадки. При этом на сайте интернет-магазина уже имеется раздел под названием "Лекарственные средства".