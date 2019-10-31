Наука и технологии
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Wildberries запустит онлайн-продажу лекарств
Правда, не до конца понятно, как она это реализует — в России онлайн-продажа лекарств запрещена
Как стало известно, онлайн-площадка Wildberries в ближайшее время займется продажей новой для себя категории товаров — она разбавит свой ассортимент набором аптечной продукции. Для этого компания заключила партнерское соглашение с фармацевтическим дистрибьютором "Протек".
Правда остается открытым вопрос того, как будет построена схема продажи подобной продукции — в России до сих пор дистанционная продажа лекарственных средств формально запрещена. Как вариант, вполне вероятно, что Wildberries предоставит пользователям доступ к заказу лекарств на своем официальном сайте, после чего они уже смогут забрать товар в обыкновенной офлайн-аптеке, с которой онлайн-площадка заключит договорится о сотрудничестве. По подобной схеме уже работает маркетплейс "Беру".
К слову, представители Wildberries отказались давать какие-либо комментарии касательно начала онлайн-продажи лекарств на своей площадки. При этом на сайте интернет-магазина уже имеется раздел под названием "Лекарственные средства".