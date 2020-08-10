Windows 10 лишили возможности обновлять драйвера через диспетчер устройств

Так, судя по имеющимся данным, достаточно привычная для большинства пользователей функция пропала со свежим обновлением Windows 10 2004 в сборке под номером 19041.423. Теперь же все владельцы последней версии ОС от Microsoft смогут обновить драйвера только через Центр обновления Windows или вручную, через настройки оборудования от сторонних производителей.

Стоит отметить, что данная ситуация является крайне неприятной еще и потому, что Microsoft не стала уведомлять пользователей о том, что уберет привычную функцию. Вполне вероятно, что подобное поведение компании связано с тем, что все это является частью более крупного обновления, о котором Microsoft сообщит отдельно.