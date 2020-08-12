Windows 10 начала "терять" сохраненные пароли пользователей после свежего обновления

Microsoft уже заявила, что знакома с наличием проблемы - представители компании пообещали исправить ее в самое ближайшее время. От себя лишь добавим, что последние слухи утверждают, что Windows 10 перестанет обновляться дважды в год и перейдет на разовое обновление в течение года. Будем надеяться, что подобная мера поможет Microsoft избавиться от столь неприятных проблем, с которыми постоянно сталкиваются пользователи при установке свежего обновления.