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Windows 10 научится копировать файлы с Android-смартфонов без подключения через кабель
Инсайдеры обнаружили в коде наличие новых функций
Разработчики Microsoft уже не первый месяц сфокусированы развитии связи между Windows 10 и Android. Так, они планируют усовершенствовать совместную эксплуатацию разнородных устройств для удобства пользователей. Сейчас же в сети начали говорить о нахождении в кодовой базе десктопного приложения Windows 10 Your Phone весьма полезных, для владельцев Android-смартфонов, опций.
Новые функции называются SharedContentPhotos, ContentTransferCopyPaste и ContentTransferDragDrop. Так, исходя из названия, они предназначены для передачи фотографий, документов и прочих файлов между мобильным устройством и компьютером ограничивая необходимость использовать кабель.
Несмотря на то, что на данный момент нововведение не работает, ожидается, что возможность передавать данные с Android-устройств на Windows без кабеля появится уже после отладки.