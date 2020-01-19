Windows 10 научится копировать файлы с Android-смартфонов без подключения через кабель

Новые функции называются SharedContentPhotos, ContentTransferCopyPaste и ContentTransferDragDrop. Так, исходя из названия, они предназначены для передачи фотографий, документов и прочих файлов между мобильным устройством и компьютером ограничивая необходимость использовать кабель.

Несмотря на то, что на данный момент нововведение не работает, ожидается, что возможность передавать данные с Android-устройств на Windows без кабеля появится уже после отладки.