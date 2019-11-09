Наука и технологии
Сегодня 14:52
Windows 10 запустили на калькуляторе
Раскрыт потенциал калькуляторов
Ранее пользователь социальной сети Twitter, известный под ником Sunshine Biscuit at scale устанавливал Windows 10 на OnePlus 6. На этом его эксперименты с последней версией операционной системы Microsoft не закончились. Так, на этот раз ему удалось установить Windows 10 на калькулятор.
Модернизации подвергся графический калькулятор HP Prime, который оборудован экраном, разрешение которого составляет 320 х 240 пикселей. Кроме того, калькулятор имеет 256 МБ оперативной памяти. Известно, что на сегодняшний день пользователь смог добиться доступа к Windows Boot Manager, а также к пользовательскому интерфейсу загрузки Windows 10.
Несмотря на то, что полноценная загрузка не состоялась - энтузиаст делает все возможное, чтобы осуществить это.