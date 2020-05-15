Windows 10X оказалась не оптимизирована для традиционных Windows-приложений

С другой стороны, те же источники сообщают, что Microsoft решила не наступать на те же грабли, которые ей пришлось “собрать” при выпуске недоделанных Windows RT или Windows 10 Mobile, а потому выход Windows 10X был перенесен на 2021 год. В ближайший же год компания намерена улучшить производительность контейнеров и предоставить пользователям все обещанные функции для новой современной операционной системы.