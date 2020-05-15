Наука и технологии
Сегодня 15:17
Windows 10X оказалась не оптимизирована для традиционных Windows-приложений
Но в Microsoft с проблемой активно борются
Популярный интернет-ресурс WindowsLatest сообщил о том, что Windows 10X, разрабатываемая изначально для устройств с двумя дисплеями, оказалась не оптимизирована для традиционных Windows-приложений.
Так, по словам источников, достаточно тесно связанных с процессом разработки новой операционной системы, Microsoft прямо сейчас бросила почти все силы на то, чтобы оптимизировать работу традиционных Win32-приложений при запуске на Windows 10X. Особенные проблему для разработчиков представляет совместимость подобных программ с новой ОС.
С другой стороны, те же источники сообщают, что Microsoft решила не наступать на те же грабли, которые ей пришлось “собрать” при выпуске недоделанных Windows RT или Windows 10 Mobile, а потому выход Windows 10X был перенесен на 2021 год. В ближайший же год компания намерена улучшить производительность контейнеров и предоставить пользователям все обещанные функции для новой современной операционной системы.