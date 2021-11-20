Windows 11 начала выпадать в «экран смерти» из-за проблем с драйверами на Intel Core

Многие пользователи, перешедшие на Windows 11 и обновившиеся до версии 21H2, начали жаловаться на «экран смерти», в который выпадает система из-за несовместимости с ней драйверов Intel Smart Sound Technology (SST).

Пока вендор рекомендует не обновляться до Windows 11 тем пользователям, у кого на компьютерах установлены эти драйвера. Уточняется и версия: 10.29.0.5152 и более ранние, имя файла IntcAudioBus.sys. В системных настройках драйверы указаны как Intel Smart Sound Technology (Intel SST) Audio Controller.

При этом отмечается, что баг, связанный с драйверами, можно обойти. Часть пользователей может обновить драйверы до версий 10.30.00.5714 и 10.29.00.5714. Если установить их, проблема, скорее всего, уйдёт.