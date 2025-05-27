Windows 11 получила защиту от атак будущих квантовых компьютеров

Компания обновила свою криптографическую библиотеку SymCrypt, добавив в нее алгоритмы постквантовой криптографии — ML-KEM и ML-DSA. Эти алгоритмы созданы для защиты данных и цифровых подписей в условиях, когда классические методы шифрования могут стать уязвимыми из-за квантовых вычислений.

Алгоритм ML-KEM направлен на предотвращение угрозы, когда злоумышленники сегодня собирают зашифрованные данные, чтобы позже расшифровать их при помощи квантовых компьютеров. ML-DSA помогает в проверке подлинности и целостности цифровых подписей, что важно для идентификации пользователей и безопасности сообщений.

Постквантовые алгоритмы требуют больше ресурсов — больший размер ключей, больше вычислительной мощности и пропускной способности, чем традиционные методы. При этом их выбирал Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) за баланс безопасности и производительности.

Технология сейчас тестируется на Windows 11, а в будущем планируется ее интеграция и в другие операционные системы, включая Linux. Microsoft пока не сообщила, когда подобные алгоритмы появятся в системах шифрования дисков, так как это требует серьезных аппаратных ресурсов.