Withings создала многофункциональный гаджет для здоровья

BeamO оснащен фотоплетизмографией (PPG), электродами, цифровым стетоскопом и обновленным инфракрасным датчиком температуры. PPG-датчики, схожие с теми, что применяются в смарт-часах, измеряют сердечный ритм через кожу, а электроды позволяют проводить ЭКГ.

Однако особенностью BeamO стал встроенный стетоскоп, который использует пьезоэлектрический диск для записи звуков из груди или спины, преобразуя их в электрический сигнал. Пользователи могут прослушивать сигнал через адаптер для наушников или передавать его медицинским работникам во время телемедицинских сессий.

Хотя эти сберегающие здоровье функции не новы, новаторство BeamO заключается в их объединении в доступном устройстве для всей семьи. Однако Withings должна получить одобрение FDA, и процессы подтверждения могут задержать выпуск устройства.