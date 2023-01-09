Наука и технологии
06:01, 09 января 2023
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Word и PowerPoint с искусственным интеллектом: чат-боты могут появиться в Microsoft Office

И не только чат-боты

По данным зарубежных СМИ, компания Microsoft рассматривает возможность внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI в свои приложения Officeю. В том числе в Word, Outlook и PowerPoint.

Word и PowerPoint с искусственным интеллектом: чат-боты могут появиться в Microsoft Office

Фото: AppleInsider

Сообщается, что данный шаг является логичным шагом вслед за инвестициями Microsoft в OpenAI в размере 1 млрд долларов в 2019 году.

Ожидается, что ИИ позволит пользователям создавать документы с фрагментами автоматически генерируемого текста, основанного на неких подсказках. Помимо этого, интеграция ИИ также будет включать автоматическое создание электронных писем и программы в стиле чатботов.

Правда, по словам ряда экспертов, Microsoft придётся решать множество вопросов, включая точность. Дело в том, что современные ИИ- модели, подобные ChatGPT, иногда выдают результаты, которые фактически неверны.

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