WWDC 2025: Apple сделает ставку на дизайн, а ИИ останется на втором плане

По информации инсайдеров и экспертов, Apple снова отстает от таких компаний, как Google и OpenAI, и не готова представить что-то по-настоящему впечатляющее в сфере ИИ.

В этом году главный упор компании будет сделан на визуальные эффекты и оформление, которые станут более «стеклянными» и современными, похожими на те, что используются в visionOS. Но это не значит, что компания совсем отказалась от ИИ — Apple планирует открыть часть своих базовых моделей для сторонних разработчиков. Эти модели, состоящие из примерно трех миллиардов параметров, сейчас используются для таких функций, как автокоррекция и суммирование текста. Однако пока непонятно, какие полезные и востребованные функции из этого появятся в будущем.

Стоит отметить, что на фоне конкурентов Apple отстает в плане возможностей ИИ. Например, Samsung планирует усилить свои смартфоны партнерством с компанией Perplexity, а Google и OpenAI продолжают активно развивать свои облачные ИИ-сервисы, которые значительно мощнее локальных решений Apple.

Компания также отложила запуск самой ожидаемой функции — персонализированного Siri — на следующий год. Это говорит о том, что в ближайшее время Apple сосредоточится больше на внешних изменениях и медленном развитии ИИ, а не на прорывных новинках, которые могли бы привлечь пользователей и заставить их платить за новые функции.