Wylsacom назвал простые способы охладить смартфон в жару

Популярный YouTube-блогер из России, Валентин Петухов, известный как Wylsacom, поделился несколькими советами по быстрому охлаждению перегревшегося смартфона в жаркую погоду. Он опубликовал эти советы в своём Telegram-канале Wylsacom Red.

Петухов отметил, что проблема перегрева смартфонов на солнце существует уже давно и не является признаком дефекта устройства. Он посоветовал отказаться от использования чехлов, так как без них тепло отводится более эффективно. Особенно важно это во время выполнения задач, требующих больших ресурсов у процессора и аккумулятора, например, записи видео.

Для предотвращения перегрева Петухов рекомендует использовать режим «энергосбережения», когда смартфон находится в режиме ожидания. Этот режим помогает снизить нагрузку на устройство, не тянет лишний контент из интернета и уменьшает тактовую частоту процессора.

Если же смартфон уже перегрелся, блогер советует выключить его на несколько минут и поставить на что-то холодное. Это поможет ускорить процесс охлаждения. Петухов также упомянул, что можно использовать любую холодную поверхность или даже положить устройство на лёд для быстрого охлаждения.