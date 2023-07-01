Wylsacom предупредил о фейковых розыгрышах, которые проводят мошенники от лица его канала

Речь идёт о мошеннике, возможно, это группа. Пользователю в Telegram приходит сообщение о якобы выигранном, к примеру iPhone 14 Pro, который можно получить, оплатив доставку. За обычную доставку просят 749 рублей, за экстренную — 1390 рублей.

Под предлогом отсутствия комиссии предлагается провести оплату по карте «Сбербанка» или «Тинькофф». После оплаты мошенник обещает прислать код для отслеживания посылки.

Команда Wylsacom предупредила, что они не имеют отношения к подобным «розыгрышам» и никогда не берут денег за доставку призов.