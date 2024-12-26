Wylsacom призвал родственников пожилых людей оберегать их от мошенников

По словам блогера, в последнее время участились случаи влияния мошенников на внушаемых людей — в основном пенсионного возраста, которые становятся лёгкой добычей злоумышленников. По их заданию жертвы поджигают машины ДПС, банкоматы и совершают иные преступления.

Блогер подчеркнул, что среди его аудитории вряд ли найдутся такие люди, однако важно проводить беседы с родственниками, особенно с пожилыми людьми.

«Своей бабушке, а ей 88, напомню, я объяснил просто: при любой такой истории с телефонными разгонами класть трубку и звонить мне. И надо постоянно напоминать, потому что механизмы развода постоянно меняются», — подчеркнул блогер.