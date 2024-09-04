X прекратит сбор данных пользователей из ЕС для обучения ИИ

Ранее в этом месяце X приостановила обработку данных из публичных постов пользователей ЕС и Европейской экономической зоны, использованных для обучения чат-бота Grok AI. Теперь компания обязалась прекратить такой сбор данных на постоянной основе, что подтвердил заместитель комиссара DPC Грэм Дойл.

DPC, представляющий интересы ЕС, сообщил, что судебное разбирательство, начатое в суде Ирландии в прошлом месяце, завершилось. Судебное разбирательство было закрыто после того, как X согласилась выполнять условия соглашения, подписанного 8 августа, на постоянной основе.