xAI Илона Маска начал обсуждение аренды дата-центров в Саудовской Аравии

Один из партнёров — Humain, поддерживаемая суверенным фондом Саудовской Аравии компания в сфере искусственного интеллекта, предложила xAI несколько гигаватт мощностей. Однако реализация этого проекта находится на раннем этапе, поскольку инфраструктура, обещанная Humain, ещё не построена.

Второй потенциальный партнёр, название которого не раскрывается, уже работает над созданием дата-центра мощностью 200 мегаватт. Этот вариант считается более реалистичным в краткосрочной перспективе, поскольку объект уже находится в стадии строительства.

xAI активно наращивает свои вычислительные ресурсы для обучения новых моделей искусственного интеллекта.