xAI Илона Маска начал обсуждение аренды дата-центров в Саудовской Аравии

Опубликовано 18 июля 2025, 12:001 мин.
xAI Илона Маска начал обсуждение аренды дата-центров в Саудовской АравииКомпания ищет партнёров для расширения вычислительных мощностей
Американский стартап xAI, основанный Илоном Маском, ведёт переговоры о размещении своих вычислительных мощностей в Саудовской Аравии. По данным Bloomberg, компания рассматривает варианты аренды дата-центров у двух возможных партнёров.
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Один из партнёров — Humain, поддерживаемая суверенным фондом Саудовской Аравии компания в сфере искусственного интеллекта, предложила xAI несколько гигаватт мощностей. Однако реализация этого проекта находится на раннем этапе, поскольку инфраструктура, обещанная Humain, ещё не построена.
Второй потенциальный партнёр, название которого не раскрывается, уже работает над созданием дата-центра мощностью 200 мегаватт. Этот вариант считается более реалистичным в краткосрочной перспективе, поскольку объект уже находится в стадии строительства.
xAI активно наращивает свои вычислительные ресурсы для обучения новых моделей искусственного интеллекта.