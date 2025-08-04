Наука и технологии
Опубликовано 04 августа 2025, 16:44
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xAI Илона Маска подала заявку на товарный знак MacroHard

Возможный ответ Microsoft
Компания xAI, основанная Илоном Маском, подала заявку на регистрацию товарного знака «MacroHard». Этот шаг может свидетельствовать о подготовке к запуску нового проекта по искусственному интеллекту (ИИ), который потенциально станет конкурентом для продуктов Microsoft и OpenAI.
xAI Илона Маска подала заявку на товарный знак MacroHard

© Ferra.ru

Название «MacroHard» Маск не раз использовал в своих публикациях в соцсети X. Оно воспринимается как ироничная противоположность названию Microsoft. Новый бренд может быть связан с ранее озвученной идеей Маска о создании системы с тысячами ИИ-агентов, способных генерировать код и видео.

xAI Илона Маска подала заявку на товарный знак MacroHard
© USPTO

Пока официальных заявлений о запуске компании с таким названием не последовало, однако сама регистрация торговой марки может указывать на подготовку к выходу нового продукта. В одной из своих публикаций Маск уже упоминал намерение создать фирму, специализирующуюся на мультиагентных ИИ-системах, и задал подписчикам вопрос о предполагаемом названии компании.

Враждебность Маска к Microsoft и его открытая критика OpenAI, с которой он ранее сотрудничал, придают дополнительный контекст возможному появлению MacroHard. Отношения между Маском и Microsoft осложнились ещё в период пандемии, а публичные замечания предпринимателя в адрес Билла Гейтса также не способствовали их улучшению.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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