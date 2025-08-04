xAI Илона Маска подала заявку на товарный знак MacroHard

Пока официальных заявлений о запуске компании с таким названием не последовало, однако сама регистрация торговой марки может указывать на подготовку к выходу нового продукта. В одной из своих публикаций Маск уже упоминал намерение создать фирму, специализирующуюся на мультиагентных ИИ-системах, и задал подписчикам вопрос о предполагаемом названии компании.

Враждебность Маска к Microsoft и его открытая критика OpenAI, с которой он ранее сотрудничал, придают дополнительный контекст возможному появлению MacroHard. Отношения между Маском и Microsoft осложнились ещё в период пандемии, а публичные замечания предпринимателя в адрес Билла Гейтса также не способствовали их улучшению.