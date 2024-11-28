xAI Илона Маска запустит самостоятельное приложение для чат-бота Grok

xAI был основан Маском в прошлом году как альтернатива OpenAI, компанию, которую он соосновал, но покинул в 2018 году из-за разногласий. Стартап активно наращивает свою инфраструктуру: за короткий срок был построен огромный дата-центр в Мемфисе, который, по словам Маска, поможет создать наиболее мощный ИИ к декабрю этого года.

На данный момент Grok доступен только подписчикам социальной сети X, принадлежащей Маску. Однако в будущем xAI планирует запускать самостоятельное приложение для чат-бота, что позволит конкурировать с такими сервисами, как ChatGPT от OpenAI. Стартап также занимается разработкой функций для поддержки клиентов SpaceX через сервис Starlink и созданием новых возможностей для поисковой системы X.

Кроме того, xAI обсуждает с Tesla возможность сотрудничества, которое позволит получить доходы от использования технологий компании в автопроизводстве. Весь доход xAI пока поступает от экосистемы компаний Маска, но в будущем стартап планирует расширение и привлечение новых источников дохода.