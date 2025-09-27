xAI Маска поставит ИИ Grok госучреждениям США за… 42 цента

Стоимость услуги составляет $0,42 на организацию, а срок действия контракта — три года, до марта 2027 года. Это самый долгосрочный контракт на внедрение ИИ в федеральном правительстве на сегодняшний день.

Федеральные агентства получат возможность использовать модели Grok 4 и Grok 4 Fast, а также получат полноценную техническую поддержку от xAI. Кроме того, агентства смогут перейти на корпоративные подписки, которые соответствуют стандартам федеральной программы управления рисками и авторизации (FedRAMP) и требованиям безопасности Министерства обороны. xAI предоставит комплексные услуги по обучению и интеграции, чтобы облегчить процесс внедрения технологий.

Цель соглашения — стандартизировать использование ИИ в федеральном правительстве, избежать дублирования инициатив и обеспечить ответственное внедрение технологий. Это часть более широкой стратегии OneGov по модернизации федеральных закупок технологий, которая также включает предыдущие соглашения с OpenAI, Anthropic и Google.