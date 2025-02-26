xAI выпустил голосовую версию Grok, которая ругается и решает, стоит ли отвечать

Эта версия Grok всячески показывает пользователю свою «свободу», так как может отказаться отвечать, если вопросы задают ночью, сославшись на то, что «спит».

Много пользователей уже опубликовали переписку или фото ответов Grok, на которых ИИ нецензурно выражается и грубит. Один из пользователей показал «диалог» между Grok и чат-ботом ChatGPT: Grok ругается, оскорбляя «конкурента», а ChatGPT «остаётся вежливым».

В настоящее время голосовой помощник доступен подписчикам Premium+ и SuperGrok, которые могут выбирать между мужским и женским голосом.

При этом Илон Маск признался, что голосовая модель Grok — ранняя тестовая версия. Однако он «с энтузиазмом оценивает возможности модели и намерен быстро решить любые проблемы».