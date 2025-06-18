Xbox и AMD заключили многолетнее соглашение для создания новых устройств

Сотрудничество охватывает не только домашние консоли, но и портативные устройства, облачные решения, аксессуары и ПК. Особое внимание уделяется улучшению графики и внедрению искусственного интеллекта для более реалистичного игрового опыта.

Важной особенностью остается совместимость с уже существующими играми — пользователи смогут запускать свой старый каталог и на новом поколении. Подтверждено, что Xbox продолжит развивать единую экосистему, где геймер может играть где и как удобно, без привязки к конкретному устройству.

При этом компания решила не выпускать промежуточную версию консоли, как это сделала Sony с PlayStation 5 Pro, и сразу сосредоточилась на разработке полноценного следующего поколения.

По слухам, новая консоль Xbox может появиться уже в ближайшие пару лет.