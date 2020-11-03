Наука и технологии
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Xbox обогнал PlayStation по популярности в Google среди россиян
Но PlayStation 5 оказался популярнее Xbox Series X
В сети появилась интересная статистика, явно показывающая, какая именно консоль пользуется наибольшим интересом среди россиян. Так, судя по всему, в этом плане Xbox обогнал PlayStation.
По крайней мере, за последние 30 дней в поисковой системе Google пользователи чаще искали информацию о консоли от Microsoft. 64% россиян интересовались Xbox, в то время как на долю PlayStation выпало всего лишь 34%. Связано ли это с дешевизной грядущего Xbox Series S на фоне даже PlayStation 5 в версии без дисковода — неизвестно.
Стоит отметить, что в Казахстане наоборот — интерес к консоли от японского производителя выше, чем к американской “коробке”. При этом в целом в СНГ (Казахстан, Украина, Беларусь и даже Россия) интерес непосредственно к PlayStation 5 выше, чем к новенькой Xbox Series X.