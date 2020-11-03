Xbox обогнал PlayStation по популярности в Google среди россиян

По крайней мере, за последние 30 дней в поисковой системе Google пользователи чаще искали информацию о консоли от Microsoft. 64% россиян интересовались Xbox, в то время как на долю PlayStation выпало всего лишь 34%. Связано ли это с дешевизной грядущего Xbox Series S на фоне даже PlayStation 5 в версии без дисковода — неизвестно.

Стоит отметить, что в Казахстане наоборот — интерес к консоли от японского производителя выше, чем к американской “коробке”. При этом в целом в СНГ (Казахстан, Украина, Беларусь и даже Россия) интерес непосредственно к PlayStation 5 выше, чем к новенькой Xbox Series X.